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Обстановка на границе Казахстана и Кыргызстана остаётся стабильной

  • 23.10.2017 13:37
Обстановка на границе Казахстана и Кыргызстана остаётся стабильной

На казахстанско-кыргызской границе продолжается плановая проверка.

Её цель - не допустить ввоз в Казахстан и страны экономического союза контрабанды и некачественной пищевой продукции.

За время проведения проверки зарегистрированы множество фактов изъятия зараженных фруктов, овощей, попытки провоза контрабанды. Кроме того, проводились задержания нарушителей миграционного законодательства и пограничного режима.

У законопослушных граждан проблем с пересечением границы нет. 

Татьяна Напольская, корреспондент:

- По статистике погранслужбы, за субботу КПП пересекли около 10 тысяч граждан обоих государств и 700 автотранспортных средств. Выявлены два случая нарушения правил пребывания на территории Казахстана, 9 случаев нарушения гражданского судопроизводства, когда выезжающие из страны имеют непогашенные долги по налогам или кредитам, и еще 10 различных нарушений. В целом, обстановка на границе спокойная. И с казахстанской, и с кыргызской стороны люди беспрепятственно переходят границу. В зависимости от ситуации проверка каждого человека занимает не больше трёх минут. 

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