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Новые международные маршруты откроют в Казахстане

  • 23.10.2017 13:54
Новые международные маршруты откроют в Казахстане

Об этом сегодня заявили представители «Казаэронавигации».

Сегодня в столице стартовало 27 совещание рабочей группы Европейского бюро ИКАО. Продлится оно 5 дней. По словам международных специалистов, у Казахстана большие перспективы развития собственной системы организации воздушного движения. Над территорией страны проходят более 90 воздушных трасс протяженностью 84 тысячи км. 73 воздушных коридора проходят на границе с сопредельными государствами. Частота транзитных перевозок увеличилась более чем на 5%.

Фаат Богдашкин, первый заместитель генерального директора РГП «Казаэронавигация»:

- У нас Европа - Юго-Восточная Азия воздушные трассы. Это кроссполярные маршруты, которые соединяют Азию с Американским континентом, сейчас очень востребованным для полетов, тех же Арабских Эмиратов, и Катар у нас начал летать. Индийские, пакистанские компании через территорию Казахстана воздушные трассы проходят на Чикаго, Сан-Франциско, туда на Американский континент. Будут рассмотрены такие предложения по увеличению таких трасс, может быть по введению новых участков для удобства.

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