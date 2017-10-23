Сдан участок дороги Уральск-Таскала-граница с РФ

В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию 27 километров автодороги Уральск-Таскала-граница с Российской Федерацией.

Работы на трассе международного значения ведутся по программе «Нұрлы жол». Общая протяженность дороги 100 километров. Строительство началось в 2015 году. До конца года готовы будут 70% трассы.

Динмухаммед Сатбаев, руководитель строительной компании:

- Установлены снегозадерживающие щиты ограждения протяженностью в общей сложности около 5 километров, барьерные ограждения также по всем участкам на опасных участках установлены, водоотводные лотки, становочные комплексы для населения, проезжающих автомобилистов. Плюс площадка отдыха, эстакады для грузового транспорта и легкового транспорта.