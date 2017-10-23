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Агентству «Хабар» исполнилось 22 года

  • 23.10.2017 14:45
Агентству «Хабар» исполнилось 22 года

Сегодня Агентству «Хабар» исполняется 22 года.

Его история началась 23 октября 1995 года. Многие телевизионные приёмы в те годы были впервые использованы именно телеканалом «Хабар». «Хабар» принёс в Казахстан прямые трансляции с места событий, комментарии в прямом эфире крупнейших мировых событий, телемост с космической станцией «Мир». Работа телеканалов во многом зависит от телеоператоров. Один из старейших в агентстве - Альхайдар Турлыханов. 

Альхайдар Турлыханов, оператор ТВ:

- В целом, журналистику можно отнести к одной из самых интересных и самых опасных профессий. Я уже 15 лет держу в руках камеру. Большую часть этой профессиональной жизни я посвятил «Хабару». Было всё - и с поезда прыгали, и в аварии попадали. Экстрима хватает. Были и такие моменты, когда перед глазами вся твоя жизнь. Но о трудностях забываешь. Потому что это моя любимая работа.

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