Нурсултана Назарбаев назван человеком года в области международных отношений

Церемония награждения «Человек года – 2016» состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве.
Главе государству присудили премию в номинации «Международная политика» за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза.
Стоит отметить, Нурсултан Назарбаев становится лауреатом данной премии в четвертый раз. Ранее институт награждал Президента Казахстана в 2012, 2014 и 2015 годах.
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