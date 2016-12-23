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Нурсултана Назарбаев назван человеком года в области международных отношений

  • 23.12.2016 11:44
Нурсултана Назарбаев назван человеком года в области международных отношений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал лауреатом международной премии за выдающиеся достижения в международной политике и укреплении Евразийского экономического союза. Об этом сообщает сайт Русского биографического института.

Церемония награждения «Человек года – 2016» состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве.

Главе государству присудили премию в номинации «Международная политика» за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза.

Стоит  отметить, Нурсултан Назарбаев становится лауреатом данной премии в четвертый раз. Ранее институт награждал Президента Казахстана в 2012, 2014 и 2015 годах. 

 

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