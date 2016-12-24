Президент РК внес изменения в Указ о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года №1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года №1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст.363) следующее изменение: Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года № 390

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