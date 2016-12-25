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Глава государства выразил соболезнования Президенту Российской Федерации В. Путину

  • 25.12.2016 15:39
Глава государства выразил соболезнования Президенту Российской Федерации В. Путину

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны РФ в районе города Сочи.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

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