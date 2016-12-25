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В.Путин и Н.Назарбаев сделали заявления по поводу крушения самолета минобороны РФ

  • 25.12.2016 19:17
В.Путин и Н.Назарбаев сделали заявления по поводу крушения самолета минобороны РФ

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев сделали заявления по поводу крушения самолета Ту-154 минобороны России. Отметим, Президент Казахстана прибыл в РФ с рабочим визитом.

26 декабря там состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. От казахстанского народа и от себя лично Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших. По словам Владимира Путина, им окажут помощь и поддержку. 26 декабря в России объявлено днем общенационального траура. 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

- Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиакатастрофы на Черном море. Правительству поручено организовать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур. 

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан

 - Я уже выразил соболезнования от казахстанского народа и от себя лично по случаю этой большой трагедии, где погибли молодые люди. Конечно, результаты еще не известны, но это ужасно. Я еще раз хочу выразить родным и близким погибших свои соболезнования от Казахстана, от себя лично. Я думаю, что комиссия созданная разберется. Мы будем знать результаты. Но людей не вернешь. Мы вместе с Россией, российским народом говорим всем, руководству России, близким и родственникам, что мы вместе с вами в этой трагедии.

Источник: Хабар24

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