В.Путин и Н.Назарбаев сделали заявления по поводу крушения самолета минобороны РФ

26 декабря там состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. От казахстанского народа и от себя лично Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших. По словам Владимира Путина, им окажут помощь и поддержку. 26 декабря в России объявлено днем общенационального траура.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

- Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиакатастрофы на Черном море. Правительству поручено организовать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан

- Я уже выразил соболезнования от казахстанского народа и от себя лично по случаю этой большой трагедии, где погибли молодые люди. Конечно, результаты еще не известны, но это ужасно. Я еще раз хочу выразить родным и близким погибших свои соболезнования от Казахстана, от себя лично. Я думаю, что комиссия созданная разберется. Мы будем знать результаты. Но людей не вернешь. Мы вместе с Россией, российским народом говорим всем, руководству России, близким и родственникам, что мы вместе с вами в этой трагедии.

Источник: Хабар24

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