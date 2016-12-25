Предприятие использует принципы математического моделирования при проведении клинических исследований, что позволяет увеличить вероятность выбора оптимальных способов применения лекарственных препаратов.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Глава государства посетил компанию по производству лекарств
- 25.12.2016 21:10
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Глава государства посетил ЗАО «Биокад», которое является ведущей в России инновационной компанией полного цикла создания лекарственных препаратов.
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