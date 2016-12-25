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Глава государства посетил компанию по производству лекарств

  • 25.12.2016 21:10
Глава государства посетил компанию по производству лекарств

Глава государства посетил ЗАО «Биокад», которое является ведущей в России инновационной компанией полного цикла создания лекарственных препаратов. 

Предприятие использует принципы математического моделирования при проведении клинических исследований, что позволяет увеличить вероятность выбора оптимальных способов применения лекарственных препаратов.

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