Глава государства провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

В ходе встречи Глава государства отметил эффективное сотрудничество Казахстана и России в рамках ЕАЭС.

- Наши отношения развиваются. Вопросы возникают, но мы решаем их на уровне Правительств наших стран. Нами обсуждены вопросы дальнейшего развития г.Байконур. Сейчас мы разработали соответствующую «дорожную карту» на 8 лет, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул плодотворное председательство нашей республики в ЕАЭС, за период которого был согласован и подготовлен к подписанию Таможенный кодекс союза.

- Думаю, присутствующие главы государств одобрят данный документ. Товарооборот между странами ЕАЭС снижается - это связано с конъюнктурой биржевых цен на наши товары. В то же время физические объемы торговли сохраняются, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил намерение касательно дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Кроме того, Глава государства заверил В.Путина о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по сирийскому конфликту в Астане.

В свою очередь, российский лидер поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летнем независимости Казахстана, отметив достижения страны за этот период.

- Казахстан - активный участник интеграционных процессов. Сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках ЕАЭС, - сказал В.Путин.

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По итогам двусторонних переговоров были подписаны следующие документы:

- Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»;

- Протокол о внесении изменения в межгосударственное Соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов Республики Казахстан.

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