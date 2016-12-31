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Глава государства поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом

  • 01.01.2017 00:01
Глава государства поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом

Уважаемые казахстанцы, мы провожаем поистине исторический и рубежный 2016 год. Наша страна отметила юбилей независимости, повела черту под целой эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века.  

Уходящий год отказался очень насыщенным, он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости, и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам, ведь мы всего добились вместе, силой нашего согласия и твердостью нашего единства. 

Мы встречаем Новый год, который также будет важным, наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке «ЭКСПО-2017: Энергия будущего». Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН. Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это серьезное доверие к нашей стране и новый стимул для ее развития.  

Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас. Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиону казахстанцев, начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса, она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронет порядка 3 миллионов человек. Все это укрепляет уверенность в будущем. 

Дорогие друзья, Новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями и идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, для нашей общей Родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов!  С Новым годом! 

 
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