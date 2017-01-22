Астанинский процесс

Словно игра с алгоритмами из жизни, где позиции определяет война и мир. С одной лишь разницей – на геополитической доске партию разыгрывают двое, но фигур под рукой гораздо больше. От этого путь к перемирию – нелегкий. И кому-то по ту сторону баррикад придется пойти на компромисс. Сложить оружие и начать говорить.

Ерлан Карин, директор казахстанского института стратегических исследований

- Я думаю, что в условиях той нынешней ситуации, которая имеется в Сирии, а это полномасштабная гражданская война, которая уже фактически переросла за масштабы внутреннего конфликта, Сирия сама как единое целое государство давно уже фактически распалось, и вряд ли появится Сирия снова как прежнее государство.

Сирия превратилась в зону глобальной нестабильности весной 2011 года. Внутренняя гражданская война подкрепила силы террористических группировок и переросла в конфликт регионального масштаба. И тут интересы противоборствующих сторон потянулись с Востока на все части света. Современный политический мир вдруг разделился на два полюса: тех, кто поддерживает официальную сирийскую власть в лице Башара Асада и тех, кто хочет сменить действующий режим. Ком разногласий рос, находя подтверждение в раскатах рвущихся бомб.

Санат Кушкумбаев, заместитель директора казахстанского института стратегических исследований

- Террористическая угроза многократно возросла и охватывает ближневосточный регион, Азию и Европу. Как известно, в том числе идеология экстремистских террористических группировок – вирусная, она сама по себе и вовлекает в эту индустрию войны. Стороны должны переломить этот разрушительный, непродуктивный тренд

А пока порядка 40 процентов Сирии находятся под контролем боевиков ТГИЛ. Причем террористы контролируют стратегические территории с источниками питьевой воды, а также с крупными месторождениями углеводородного сырья и инфраструктурой по её добыче и транспортировке. За последние годы цена сирийской нефти упала на 90 процентов, при этом экспорт «черного золота» из Сирии сократился на 95 процентов.

Ялчын Топчу, главный советник президента Турции

- Последствия 6-летней гражданской войны в Сирии сохранятся на века. Это война станет черной меткой в истории. Вы только представьте, с неба как дождь падают бомбы. В ходе переговоров в Астане стороны должны обсудить режим прекращения огня, чтобы остановить столкновения вооруженных группировок.

Ответы на принципиальные вопросы по Сирии пока не нашли. И доказывать правоту оружием там тоже стало бесполезно, причем уже давно.

Один из первых шагов на пути к урегулированию ситуации был сделан в мае 2015-го. Тогда сирийская политической оппозиции обратилась к Казахстану с просьбой предоставить площадку для переговоров. Сложный диалог в Астане состоялся. И вот спустя почти 2 года история повторяется. Правда на этот раз инициаторами переговоров выступают лидеры России и Турции. Казахстан предоставляет площадку и обеспечивает необходимые условия.

Владимир Путин, президент Российской Федерации

- Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы, очень надеюсь на то, что нам удастся поставить это на практические рельсы.

Нурсултан Назарбаев уже в привычной и хорошо ему знакомой роли миротворца открывает диалоговые двери для мирных переговоров.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан

- Огромную нагрузку оказывает на вас, на Россию, работа в Сирии. Это, я считаю, для всего человечества, для всех людей планеты делается. И там уже проглядывается решение вопроса. По вашему предложению Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане. Мы вчера говорили с вами с Эрдоганом, Рухани был с визитом в Казахстане. Они все согласны. Создадим все условия, чтобы они поработали и встретились.

23 января в Астане произойдет по праву историческое событие. Впервые за стол переговоров сядут представители официальной власти Сирии и группы сирийской оппозиции. Здесь же будут присутствовать российская и турецкая стороны, как силы, оказывающие поддержку Дамаску и изначально выступившие организаторами встречи. Представители Казахстана в самих переговорах участвовать не будут. У Астаны в этом случае более благородная миссия – предоставить подходящую и устраивающую все стороны площадку для вспомогательного диалога перед встрече в Брюсселе. Стоит отметить, что в Астану едут даже те, кто прежде отвергал любую возможность мирных переговоров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

- Казахстан стремился содействовать их успеху. И правительству, и всем группам оппозиции это место подошло как нельзя лучше. Мы сможем создать условия для того чтобы начались прямые переговоры между правительством и вооруженной оппозицией. Уже одно это будет важнейшим достижением, потому что, повторю еще раз, до сих пор прямых переговоров между правительством и оппозицией не было.

Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Казахстана

- Нет ни одного вопроса, который не находит своего решения.

Взоры всех политических сил планеты сейчас устремляются именно в Астану. Так как раунд консультаций в нашей стране может определить тон диалога на предстоящей в феврале встрече в Женеве. Поэтому в Казахстан прибудут представители Организации Объединенных Наций и Евросоюза.

Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС

- Я могу подтвердить, что официальный представитель от ЕС будет присутствовать на предстоящей конференции по Сирии в Астане.

Гуманитарный кризис в зоне конфликта прошел точку невозврата. За 6 лет кровопролитий в Сирии, по данным «Юнисеф», погибли больше 300 тысяч человек. В поисках безопасности из страны бежали свыше 4 миллионов мирных граждан. Это крупнейшее переселение народов за последние десятилетия. Миграционный кризис коснулся и Евросоюза. Стало понятно, так больше продолжаться не может. Именно в этот период глобальных вызовов, Казахстан вошел в состав Совбеза ООН.

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