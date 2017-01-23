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В Астане состоятся переговоры по сирийскому урегулированию

  • 23.01.2017 07:04
В Астане состоятся переговоры по сирийскому урегулированию

Сегодня в Астане состоятся переговоры по Сирии, они пройдут в закрытом режиме, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК. 

- Астана, столица Казахстана, была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории. Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями, сообщается в справочнике для СМИ на сайте ведомства.

Пресс-служба уточняет, что переговоры пройдут в гостинице «Rixos President Astana», расположенной в новом административном центре города, в 12 км от международного аэропорта Астаны. 

- Пресс-центр, расположенный в здании «Казмедиацентра», на 1 этаже, по адресу: улица Кунаева, 4 (западный вход со стороны улицы Нурлы Жол) будет работать круглосуточно, начиная с 9 утра 23 января, отмечено в сообщении. 

На период проведения встречи для иногородних и иностранных журналистов будет организовано регулярное транспортное сообщение. 

Напомним, 22 января 2017 года в Астане министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу со Спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, прибывшему в Астану.

 

 

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