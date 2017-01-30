Н.Назарбаев объявил о третьем этапе экономической модернизации

И как пояснил Президент, она, по сути, станет ответом на вызовы современности. Нурсултан Назарбаев назвал наиболее перспективные сферы, на развитии которых, по всей видимости, Правительству предстоит сосредоточить основное внимание.

«Завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Согласно действующему законодательству президент имеет право изложить Послание устно или в письменной форме. В этом году я выбрал второй способ. В этом стратегическом документе будет изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе», - сказал Глава государства.

За четверть века, по его словам, мы осуществили две модернизации.

«Первая - это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая - реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины - Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50-ти наиболее успешных стран. Радикальное изменение технологического уклада в современном мире требует перехода к новой модели экономического роста. Поэтому мое Послание народу будет посвящено Третьей модернизации Казахстана», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Наша задача - глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Основа наших действий - План Нации по реализации Пяти институциональных реформ», - отметил Глава государства.

По его словам, одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики. Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Принципиально важно расширение бизнес-среды и улучшение условий для массового предпринимательства. Для этого необходимо минимизировать участие государства в экономике. Следует снизить все возможные издержки для бизнеса и развивать государственно-частное партнерство. В числе звеньев будущей модели роста - агропромышленный комплекс, транспорт и логистика. Отдельно будет сказано о развитии рынка жилья и мерах его государственной поддержки.

«Образование, здравоохранение, социальная защита населения остаются нашими приоритетами», - отметил Глава государства.

Макроэкономическая политика, по его словам, также требует модернизации.

«Правительству поручается разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана» как ответ на вызовы современности. Перед Правительством поставлены серьезные цели и задачи, для решения которых есть все необходимые ресурсы и возможности», - сказал Нурсултан Назарбаев. Все это обеспечит устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе.

Также Глава государства напомнил, недавно обнародован проект политической модернизации государства.

«Обе эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны. Только так мы сможем достичь основной цели Стратегии-2050 – вхождения Казахстана в 30 самых развитых стран мира», - отметил Глава государства.

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