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Ежегодное Послание народу Казахстана будет опубликовано 31 января

  • 30.01.2017 21:17
Ежегодное Послание народу Казахстана будет опубликовано 31 января

31 января Глава государства выступит с ежегодным Посланием к народу Казахстана. Об этом сегодня заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Уважаемые казахстанцы, завтра будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Хочу оговориться, Президент может изложить Послание народу устно или письменно. В этом году я избрал второй способ. В нем изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе. За четверть века мы осуществили две модернизации: первое – это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая модернизация – это реализация «Стратегии-2030» и формирование столицы нашей Родины – Астаны», - отметил Глава Государства.

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