Эксперты об основных тезисах специального заявления Президента РК

Что же ждет казахстанскую экономику, и почему драйверами роста названы далеко не все отрасли. На эту тему еще предстоит дискутировать, чтобы понять в каком направлении будет двигаться бизнес-сообщество и общество в целом?

Вячеслав Додонов, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований

- Это послание более важное, наверное, чем предыдущее послание Президента, поскольку оно дает старт новому этапу модернизации экономики и обществу в целом. Суть в экономической части в том, что предлагается переход к новой модели экономического роста, основанный не только на базовых отраслях экспортирующих сырье, но также на новых отраслях высокотехнологичных, передовых. Это позволит Казахстану в случае успешной реализации этой модели отойти от зависимости товарных рынков, развить более перспективные технологии, которые в будущем будут определять конкурентоспособность на мировом уровне и интенсифицировать темпы роста за счет того, что новые отрасли будут расти более высокими темпами, чем старые.

Маншук Каримова, эксперт института системных исследований «Парасат»

- В своем заявлении Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил о третьем этапе модернизации экономики страны. Третий этап модернизации является логическим продолжением социально-экономических и политических преобразований, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики страны. Основными драйверами роста в новом этапе модернизации станут такие отрасли экономики как сельское хозяйство, транспортно-логистический комплекс, а также строительство. Они будут создавать дополнительный мультипликативный эффект на экономику и занятость населения. В целом заявления Главы государства является весьма значимым и оно направлено на достижение главной стратегической цели государства - это вхождение в 30-ку наиболее развитых стран мира.

Алуа Жолдыбалина, главный эксперт института «Парасат»

- Ну, с учетом необходимости адаптации экономим к меняющимся условиям и вызовам требуются некоторые изменения в экономической политике, то есть как Президент обозначил нам необходимо обозначить поиск новых точек роста. И именно третий этап модернизации, который был озвучен, это будет одним из стратегических шагов становления Казахстана на мировой экономике как экономически независимого и финансового устойчивого государства. И как мы понимаем следующий этап модернизации, он внесет свои коррективы в политику зависимо, кончено, от мировых изменений. Ну и далее вся экономическая политика она, конечно, скорректируется с обсуждаемой нынешней сегодня конституционной реформой.

Найля Альмухамедова, и.о. руководителя отдела экономических исследований казахстанского института стратегических исследований

- Несомненно, сегодняшнее специальное заявление Главы государства является важным и актуальным, так как в сложившейся сложной ситуации, как в мировой экономике, так и в стране, это выступление является своеобразным ответом на глобальные вызовы. Выполнение тех задач, которые сегодня озвучил Глава государства, приведет к реализации нового модернизационного процесса в Казахстане. А именно третий этап модернизации будет подразумевать повышение роли конкурентоспособности экономики страны за счет таких отраслей как развитие агропромышленного комплекса, транспортно-логистического комплекса, повышение роли человеческого капитала, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Выступление Президента определило новые локомотивы роста экономики, которые подразумевают использование новых возможностей и формирование новых конкурентных преимуществ Казахстана. Также устойчивость экономики будет сопутствовать и способствовать синхронная модернизация в политической сфере, а именно перераспределение функций в разных ветвях власти.

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