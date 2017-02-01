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Н.Назарбаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Н.Шарифом

  • 01.02.2017 17:52
Н.Назарбаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Н.Шарифом

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-Министра Пакистана в Казахстан в августе 2015 года.

Президент Казахстана и Премьер-Министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.

Н.Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте текущего года в Исламабаде.

Учитывая председательство Республики Казахстана в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ШОС.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Источник: Акорда
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