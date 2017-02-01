Н.Назарбаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Н.Шарифом

Президент Казахстана и Премьер-Министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.
Н.Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте текущего года в Исламабаде.
Учитывая председательство Республики Казахстана в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране.
Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ШОС.
Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.