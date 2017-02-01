Депутаты поедут в регионы разъяснять Послание Президента РК

За правительственным часом в Мажилисе теперь может наблюдать каждый казахстанец в онлайн-режиме.

Об этом сегодня заявил председатель нижней палаты парламента на пленарном заседании, которые в свою очередь уже как полгода транслируются на сайте нижней палаты парламента. Также стало известно, что депутаты отправятся в регионы, чтобы лично разъяснить казахстанцам нормы внесённого на всенародное обсуждение законопроекта о перераспределении полномочий в ветвях власти и Послание Главы государства.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса парламента РК

- Обозначенные Президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 5 основных приоритетов Третьей модернизации Казахстана безусловно позволит создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира и главное – это то, что Послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая несомненно мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации стратегии «Казахстан-2050».

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