А.Перуашев: в новом Послании обозначено решение актуальных проблем бизнеса

Об этом сегодня рассказал нашим журналистам глава партии - депутат Мажилиса Азат Перуашев.

Азат Перуашев, депутат Мажилиса парламента РК

- Президент в этом Послании ставит задачу снизить долю государства в ВВП до 15 процентов. Оставить за государством только функции естественных монополий, связанных с исполнением государственных задач. Все остальные – предприятия, юридические лица с участием государства либо передать в частный, в конкурентный сектор, либо просто ликвидировать. Это принципиальнейшая задача, мы ее с большим воодушевлением встретили, поскольку сегодня квазигоссектор не только вымывает и очень часто неэффективно использует государственные средства, но он еще и выдавливает и фактически уничтожает частный бизнес.

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