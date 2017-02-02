Эксперты обсудили конституционную реформу

«Сначала экономика, потом политика». В эти дни известный постулат Президента Назарбаева слышится несколько иначе. Это как раз тот случай, когда и экономика, и политика друг другу помогают.

И происходит это в новом качестве впервые за последние 25 лет. Уже говорилось о том, что Казахстан переживает исторический момент, когда с одной стороны формируется новая политическая система, а с другой выстраивается экономика нового формата. И при этом не нужно забывать о растущей глобальной конкуренции, когда мировые державы диктуют рынкам свои правила.

Сможет ли Казахстан остаться региональным лидером в эпоху перемен? Об этом говорили политологи в Астане. С ними пообщался Саби Байбусинов.

Конституционная реформа в Казахстане. Рекомендации и обсуждения важнейшего политического события от ведущих казахстанских политологов. Важно мнение каждого. Специалисты говорят, что политическая модернизация - перераспределение властных полномочий - логическое продолжение озвученных Нурсултаном Назарбаевым пяти институциональных реформ.

Мухтар Манкеев, председатель совета «Общенационального движения «Казахстан-2050»

- Президент как сильный лидер 25 лет держал руку на пульсе, но сейчас когда мы стали частью большого глобального процесса развития экономик, частью рынка глобального, и любые финансовые кризисы, будь то в Америке, Китае или в других странах, они в любом случае отражаются на нас. Мы должны иметь более мобильное правительство, более мобильный парламент, который мог бы непосредственно участвовать в формировании нашего рынка.

Один из самых главных вопросов, которым задаётся общество - кто будет гарантировать права и свободы, если Президент передаст часть полномочий. Эксперты успокаивают, Гглава государства был и останется верховным арбитром между ветвями власти и главным гарантом Конституции.

Бауржан Толегенов, шеф-редактор интернет-издания «Sayasat.org»

- Если посмотреть на значимость, в принципе можно определить, предлагается разделить госуправление на две части - это стратегический уровень и операционный, мне кажется, что данные предложения позволят усилить ответственность, как политинститутов, так и управленческой элиты.

А вот зарубежные эксперты отмечают, что за годы независимости в Казахстане сформирована исполнительная власть, способная решать сверхсложные задачи. И поскольку страна сейчас часть глобального конкурентоспособного рынка, правительство должно быть более оперативным в решении социально-экономических вопросов.

Джейкоб Зенн, эксперт фонда Джеймстаун

- Я думаю, что реформа по перераспределению полномочий очень полезная и важная мера. Казахстан имеет очень быстрый социальный и экономический прогресс. Для того, чтобы создать тесную взаимосвязь между экономическим, социальным и политическим сектором, такие изменения необходимы. Это поможет Казахстану достичь поставленных до 2050 года целей. Также реформа позволит Казахстану оставаться региональным лидером.

Дискуссии в Астане и регионах по поводу поправок в конституцию пройдут до 26 февраля. На стадии обсуждения речь идёт о том, что Президент передаст около 40 своих полномочий Правительству и Парламенту.

Авторы: Саби Байбусинов, Айтжан Отызбаев.

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