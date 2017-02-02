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Депутаты обсудили Послание Президента с жителями региона

  • 02.02.2017 20:36
Депутаты обсудили Послание Президента с жителями региона

О том, что изменится в жизни регионов после того, как пункты президентского послания начнут исполнятся на местах, сегодня смогли поговорить жители Караганды с депутатами Парламента.  

Народные избранники сейчас находятся в командировках. Их задача - максимально открыто объяснить своим избирателям суть предстоящих реформ. Ну, а у казахстанцев есть возможность спросить депутатов о наболевшем. Представители медицинского сообщества и работники горноруднго комплекса Караганды смогли задать свои вопросы Сергею Ершову. В целом, жители региона выразили готовность участвовать в предстоящих реформах и, конечно, они ждут  практического эффекта.

Сергей Ершов, депутат Сената Парламента РК

- Как депутат Парламента, когда ты сам, так сказать, узнав человека или кандидата на пост министра его рекомендуешь, соответственно ты и берешь на себя ответственность.  И теперь если он что-то сделал правильно или не правильно, ты понимаешь, ты тоже разделяешь такую же ответственность. 

А в Актау на встрече с депутатами речь шла о новых технологиях. Общий язык нашли сразу, поскольку встреча была организована с представителями молодежи. Студенты каспийского университета технологий и инжинирига, как никто другой понимают важность модернизации экономики именно в части внедрения новейших IT-решений. Это по сути будущие специалисты редких профессий, которым предстоит воплощать в жизнь пункты Послания. Депутаты увидели положительный настрой молодежи.

Куаныш Султанов, депутат Мажилиса Парламента РК

- У нас с ростом экономики вообще требуется  большое количество рабочих рук, а сюда просятся очень многие из других стран, рабочие просятся к нам.

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