Эксперты права: изменения станут основой для уникальной формы правления

И вот уже звучат мнения о том, что избирательное право тоже может претерпеть изменения. Например, доктор юридических наук Жумабек Бусурманов считает, что реформа власти приведет к повышению правовой культуры гражданаского сектора, который будет более активно вовлекаться в решение оперативных задач. Некоторые эксперты считают, что в Парламент должны избираться не только члены партий, но и все, кто достоин звания депутат. Другие уверены, что после реформы страна будет застрахована от парламентских кризисов. Я предлагаю послушать мнения.

Жумабек Бусурманов, доктор юридических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

- Если цель сформировать действенный Парламент, ответственное правительство, то тогда конституционная реформа ко времени, нужна и очень необходима. Для этого нам надо внести существенные изменения в избирательное право. Ведь не все же граждане республики являются членами той или иной партии, они оказываются за бортом, не участвуют в избирательной компании. Участвуют только партии, а могли бы граждане. С другой стороны надо изменить проходной балл, то есть снизить уровень - с 7 до 3, до 5. В споре рождается истина, и поэтому, когда есть разные взгляды, есть возможность выбрать наиболее верный путь, а так, без спора истина никогда не достигается. Мне кажется, мы просто не привыкли жить в условиях альтернативных мнений, а надо попробовать пожить. Всех одинаково думать не заставишь.

Виктор Малиновский, доктор юридических наук, член конституционного совета РК

- Мы в свою президентскую форму правления внедряем элементы парламентской формы правления весьма и весьма аккуратно. И в форме правления присутствуют вот эти вот страховки. Президент, обеспечивая политическую координацию и политический арбитраж, он смотрит, как работает государственный механизм, и в случае, если случаются сбой, допустим, парламентарии вошли в клинч с правительством, Президент в этой ситуации всегда определит кто прав, кто виноват.

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