Глава государства прокомментировал кадровые назначения

Глава государства назначил Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РФ, освободив его от должности заместителя Премьер-Министра. Свое решение Нурсултан Назарбаев прокомментировал сегодня. Также Президент объяснил и другие кадровые решения.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- В связи с тем, что сегодня прошло очень важное совещание по итогам прошлого года, год был непростой совершенно как во внешней, так и во внутренней ситуации. Очень колебавшиеся цены на биржевые товары, которые нам очень нужны. Всё равно, я считаю, Правительство сработало неплохо, мы имеем положительный рост экономики. Хотя, он, конечно, не большой, как хотелось бы. Сегодня поставлен ряд совершенно конкретных задач, с участием акимов всех наших регионов – это будет важно, в исполнении послания и конкретизации всех работ, которые мы делаем. Кроме того, произведены некоторые кадровые перестановки. В связи с тем, что ведется в фонде «Байтерек» следствия по нарушениям законов и финансовой дисциплины, бывшие руководители этого ведомства и министр экономики освобождены от этой должности до окончания следствия. В связи с этим, на должность назначен Тимур Сулейменов, очень образованный, подготовленный, проходивший обучение за границей, владеющий английским языком – Тимур Сулейменов, работал в аппарате евразийского экономического союза в Москве. Я думаю, что этот выбор неплохой. В связи с тем, что стоят большие задачи перед министерством здравоохранения, решили разделить мин социального обеспечения и здравоохранения. Министром назначен Елжан Биртанов. Подготовленный, молодой. Человек, прошедший школу соответствующую. Дважды работавший заместителем министра здравоохранения. Надеюсь, что он, как специалист в медицине, как специалист-менеджер, выправит эту работу, и создание фонда медицинского страхования будет разъяснено народу, как следует. А я уверен, что это выгодно для каждого человека, и наведёт порядок в этом министерстве. Ещё одно серьёзное назначение – это у нас освобождён посол Казахстана в России - Марат Тажин перешёл в аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве – Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова, который многие годы работал со мной. При этом было учтено его личное пожелание. Именно поработать на этой позиции, и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение. Потому что Москва – это у нас основной партнёр, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, всё это будет во благо наших дел, во благо страны.