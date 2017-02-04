В Казахстане создадут единую IТ-платформу по закупкам и производителям

Напомним, накануне состоялось расширенное заседание Правительства РК с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, в ходе которого перед Кабинетом министров был поставлен ряд конкретных задач по исполнению Послания Президента РК.

Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев отметил, что внедрение механизма централизованных госзакупок по автомобилям позволило увеличить потенциал отечественных производителей и модернизировать их производство.

«Мы уже договорились провести в текущем году эту работу по мебельной и легкой промышленности. Надо расширить перечень отраслей, в которых будем внедрять аналогичный подход», – отметил Б. Сагинтаев.

В этой связи Министерству по инвестициям и развитию совместно с НПП было поручено в недельный срок внести конкретные предложения по данному вопросу.

Кроме того, Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами было поручено тщательно контролировать конкурсную документацию на предмет использования отечественной продукции при проведении всех госзакупок.

Отдельно Б. Сагинтаев остановился на закупках квазигосударственного сектора. Он отметил, что в этом вопросе нет единой политики, и поручил в недельный срок выработать общие подходы по единым правилам закупок для этих компаний с учетом прозрачности и доступности.

«На основе данных подходов Министерству финансов до конца первого квартала разработать соответствующий законопроект», – поручил Б. Сагинтаев.

Вместе с тем, Премьер-Министр РК дал поручение министерствам по инвестициям и развитию, финансов совместно с НПП и нацхолдингами создать единую IТ-платформу по закупкам и производителям, объединив все соответствующие базы данных, включая квазигосударственный сектор и недропользователей.

Кроме того, Министерствам по инвестициям и развитию, энергетики совместно с «Самрук-Казына» и акимами было поручено провести работу с каждым крупным предприятием и становить целевые индикаторы по увеличению местного содержания.

«Вопросы госзакупок буду держать на своем личном контроле», – подчеркнул Б. Сагинтаев.

Источник: primeminister.kz

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