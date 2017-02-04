Женис Касымбек: в этом году будет введено 10 миллионов квадратных метров жилья

По его словам, сейчас необходимо усилить стимулирование застройщиков через субсидирование процентной ставки и займы от банков второго уровня. По плану в этом году будет выдано более 8 тысяч таких кредитов.
Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК
- В целом мы бы хотели сказать, что в этом году планируется до 100 тысяч жилищ ввести в эксплуатацию. Введено будет более 10 миллионов квадратных жилья. Будут просубсидированы займы застройщиков свыше 600 тысяч квадратных метров и 8 тысяч ипотечных займов.