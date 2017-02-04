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Женис Касымбек: в этом году будет введено 10 миллионов квадратных метров жилья

  • 04.02.2017 16:55
Женис Касымбек: в этом году будет введено 10 миллионов квадратных метров жилья

В Казахстане начата работа по реализации программы «Нұрлы жер». Об этом на брифинге по итогам заседания Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, сейчас необходимо усилить стимулирование застройщиков через субсидирование процентной ставки и займы от банков второго уровня. По плану в этом году будет выдано более 8 тысяч таких кредитов. 

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК

- В целом мы бы хотели сказать, что в этом году планируется до 100 тысяч жилищ ввести в эксплуатацию. Введено будет более 10 миллионов квадратных жилья. Будут просубсидированы займы застройщиков свыше 600 тысяч квадратных метров и 8 тысяч ипотечных займов.

Источник: «Хабар 24»
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