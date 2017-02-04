В 2017 году будет создано «программное ГЧП» – Сулейменов

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.

Напомним, накануне на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал четкие поручения по развитию ГЧП.

Т. Сулейменов подтвердил, что проекты ГЧП не во всех областях развиваются одинаково. По его мнению, местной исполнительной власти необходимо больше работать над рекламой. Все условия для развития ГЧП создаются.

Так, в 2016 году была устранена централизация, при которой решения по ГЧП необходимо было принимать на центральном уровне. Теперь проекты стоимостью до 9 млрд тенге реализуются на местном уровне без какого-либо согласования. Кроме того, по ключевым объектам ГЧП разработаны типовые документы, которые интересны и инвесторам, и МИО. Данные типовые документы позволяют заранее быть в курсе всех нюансов предстоящего партнерства.

- И местный исполнительный орган, и инвестор будет четко знать, под что он подписывается. Соответственно, долгий процесс согласования специфик, технологических и прочих схем и контрактных обязательств просто уходит. Это позволит в значительной мере сократить сроки, сказал Т. Сулейменов.

В течение первого квартала планируется утвердить типовые документы по всем секторам, в которых применяется ГЧП. Министерство предлагает внедрить понятие «программного ГЧП». По словам министра, такие проекты необходимо еще более стандартизировать.

- Например, у нас есть программа «Балапан», в которой малые детские сады одинаково стандартизированы. Почему бы по ним не сделать стандартные условия также и для финансирования, и для участия инвестора и государства. Можно стандартизировать настолько, что это будет целая программа. Причем единожды утвержденная. В таком случае и МИО, и инвестор могут даже в переговоры не вступать: просто заключают договор, ставят подпись под документом и приступают к реализации. Это – одна из идей, которую мы в этом году хотим попробовать закрепить, пояснил Т. Сулейменов.

Всю методологическую помощь и сопутствующие разъяснения министерство национальной экономики обязуется оказывать.

Источник: primeminister.kz

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