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Встреча по сирийскому урегулированию проходит в Астане

  • 06.02.2017 11:16
Встреча по сирийскому урегулированию проходит в Астане Фото: rusdialog.ru

В Астане проходит международная встреча по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

- В Астане началась трехсторонняя международная встреча по сирийскому урегулированию с участием экспертов из России и Ирана, а также представителей ООН. Также ожидается участие представителей Иордании. На повестке дня: рассмотрение вопросов соблюдения режима прекращения боевых действий; обсуждение предложений вооруженной сирийской оппозиции об укреплении прекращения огня; определение конкретных параметров применения режима прекращения боевых действий. Речь идет о создании трехстороннего контроля за режимом прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Астане 23-24 января текущего года, сказал Жайнаков.

По его словам, сегодня ожидается брифинг по результатам встречи.

Источник: Казинформ

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