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МИД РК сделало заявление по ситуации в Сирии

  • 08.04.2017 12:02
МИД РК сделало заявление по ситуации в Сирии Фото: mfa.gov.kz

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Сирии. 

«Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности. Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных», - говорится в сообщении МИД РК. 

Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов, и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле.  «Подчеркиваем важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между Правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года. Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана. 

Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога и примирения и призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон, резюмировали в МИДе.

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