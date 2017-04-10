«От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем Вашу невосполнимую утрату. Хочу отметить, что Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах», - отмечается в телеграмме.
Глава государства выразил соболезнования Президенту Египта в связи с терактом в городах Танта и Александрия
- 10.04.2017 11:32
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Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских православных церквях городов Танта и Александрия.
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Глава государства выразил соболезнования Президенту Египта в связи с терактом в городах Танта и Александрия
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