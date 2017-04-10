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Участниками новой госпрограммы стали 80 тысяч казахстанцев

  • 10.04.2017 19:50
Участниками новой госпрограммы стали 80 тысяч казахстанцев

Больше 600 тысяч рабочих мест будет создано в стране до конца текущего года.

Об этом на заседании Правительства сегодня сообщила министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. Впрочем, с реализацией государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства рынок труда активно пополняют новые кадры. Программа стартовала в марте, а ее участниками уже стали 80 тысяч казахстанцев.

Так уж вышло, что Сергей Андросов, окончив школу, не смог учиться дальше. Перебивался случайными заработками.

Сергей Андросов, житель Шымкента

- Работу без образования не найдешь, везде требуется диплом и стаж работы, но этого нету.

Сейчас молодой человек осваивает профессию автослесаря и уже мечтает открыть свою мастерскую.

Таких вот парней с рабочими руками государство в прямом смысле вытаскивает из дома.

Ержан Бурханов, и.о. руководителя управления образования ЮКО

- Сейчас в каждом районе, в каждом ауле созданы мобильные группы. Они обходят дома, разъясняют людям и собирают списки тех, которые закончили в прошлом году, позапрошлом и оказались без образования, без квалификации, чтобы привлечь их к данной программе и дать первичную рабочую специальность.

Участниками новой программы продуктивной занятости и массового предпринимательства уже стали 80 тысяч казахстанцев. Кто-то проходит краткосрочные курсы в колледжах. Они доступны с апреля. А кто-то в этих самых колледжах с 1 сентября пройдет весь курс обучения. Причем абсолютно бесплатно.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК

- Общежития и рабочие места предоставляют местные исполнительные органы. Все колледжи Казахстана будут в этой программе задействованы.

Другое направление новой программы касается тех, кто желает попробовать себя в бизнесе. Как стало известно сегодня на заседании Правительства, микрокредиты до 18 миллионов тенге под 6 процентов будут доступны уже со следующего месяца.

Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК

- В городах микрокредиты будут предоставляться через ДАМУ, при этом ДАМУ не берет вознаграждения, а берет только покрытие операционных затрат и премию за риск не более одного процента.

А сельчанам выгодные займы будут выдавать микрофинансовые организации и кредитные товарищества. При этом с залогом проблем возникнуть не должно. Впервые государство предоставляет гарантирование кредитов до 50 процентов для действующих предпринимателей, а для новичков и вовсе до 85. Кроме того, максимально упростили и бумажную волокиту. 

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК

- Сейчас мы с минсельхозом поработали, они количество этих документов уменьшили с 30 до 14 для физических лиц, для юридических до 9 документов. Это уже хорошая подмога для селян.

Ну и самим бизнесменам независимо городским или сельским нужно со всей ответственностью подойти к делу. В миннацэкономики попросили уделить особое внимание обучению предпринимателей, чтобы потом взятые средства окупились.

Авторы: Дамир Абуов, Наталья Цой и Азамат Саметов

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