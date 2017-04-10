Состоялись политические консультации между Афганистаном и Казахстаном

О перспективах развития экономики в эксклюзивном интервью Гульнаре Жандагуловой рассказал заместитель министра иностранных дел Афганистана Хекмат Карзай. Он прибыл в Астану для участия в политических межмидовских консультациях, которые проходят уже в третий раз.

Безусловно, транзит товаров возможен лишь в случае обеспечения безопасности в стране. Об этом, в частности, речь шла на переговорах во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, Кабул обращает внимание на то, что в стране немало проектов, которые нуждаются в инвестициях - от строительства дорог до разработки месторождений полезных ископаемых.

Хекмат Халиль Карзай, заместитель министра иностранных дел ИРА

- Мы рассматриваем Казахстан, как мост для того, чтобы через вас иметь возможность выйти на другие страны в регионе. Имеется в виду, если Афганистан будет вовлечен в обеспечение транзита товаров, это позволит создать прочную экономическую основу. Мы бы хотели, чтобы наши намерения оформились на практике и были реализованы. Мы надеемся подписать соглашения в этом направлении. Мы надеемся, что Казахстан предоставит нам транзитную площадку для транспортировки наших товаров.