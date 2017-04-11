Президент РК принял верительные грамоты от послов ряда стран

Глава государства, поприветствовав участников церемонии, отметил, что иностранные дипломаты начинают свою деятельность в ответственный период времени для Казахстана.

- В январском Послании народу страны мной была поставлена задача обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Наши усилия будут направлены на создание новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны, - отметил Глава государства.

Другим важнейшим событием в жизни страны Нурсултан Назарбаев назвал подписанный им 10 марта текущего года Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

- Согласно последним поправкам, ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны, - подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что для Казахстана является большой честью право представлять регион в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопасность были названы Нурсултаном Назарбаевым в качестве четырех приоритетов работы нашего государства в Совете Безопасности ООН.

- Казахстан выступает одним из инициаторов и лидеров Глобального антиядерного движения. В этом году, 29 августа - в день Международного дня действий против ядерных испытаний мы планируем в Астане провести ряд значимых международных мероприятий, - резюмировал Президент Казахстана.

Глава государства указал на активное содействие Казахстаном реализации целей устойчивого развития ООН, Парижских соглашений и продвижения «зеленой экономики».

- Этому будет служить проведение в Астане международной выставки «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего». После окончания работы выставки на базе «ЭКСПО» официально начнет свою деятельность Международный финансовый центр «Астана», а также планируется учреждение Международного технопарка ІТ-стартапов, научно-технологического парка из кластеров, специализирующихся на энергетике, окружающей среде и технологиях, - заключил Нурсултан Назарбаев.

Ключевым элементом сотрудничества с зарубежными партнерами Президент Казахстана определил экономическое направление.

- Мы заинтересованы в наращивании торговли и привлечении качественных инвестиций в развитие производства. Для инвесторов предусматриваются различные льготы, а также предоставляются услуги по принципу «одного окна». С 2015 года наша страна является членом Всемирной торговой организации. Казахстан занимает 35 место среди 190 стран мира по показателю «Легкость ведения бизнеса», - подчеркнул Глава государства.

Отдельно Президент Казахстана остановился на выгодном географическом расположении страны, что позволяет рассматривать её как важный транспортно-транзитный узел.

- Через нашу страну проходят кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. В этой связи, идет активная реализация национальной инфраструктурной программы «Нурлы Жол». Деловое сообщество имеет возможность подключиться к имплементации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы и масштабной кампании по приватизации. Надеюсь на активное участие ваших стран в данных проектах, - подытожил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отметив многовекторность внешней политики суверенного Казахстана, назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из ключевых мировых партнеров.

- Эмираты являются крупнейшим региональным инвестором в экономику Казахстана. В нашей стране действует около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. На ваших глазах идет реализация в Астане крупнейшего в регионе инвестиционного проекта «Абу Даби Плаза». По итогам моих встреч с руководством Эмиратов мы договорились о реализации новых крупных совместных проектов, - заключил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что рассматривает Королевство Саудовская Аравия в качестве одного из важнейших международных партнеров, неизменно поддерживающих внешнеполитические инициативы Казахстана.

- Кардинальному углублению двустороннего взаимодействия способствовал мой визит в Эр-Рияд в октябре прошлого года. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении взаимодействия в агропромышленном комплексе, нефтехимии, энергетике, в сфере геологоразведки, - резюмировал Глава государства.

Президент Казахстана отметил поступательное развитие отношений с Королевством Марокко.

- Открытие Посольства Марокко в Астане придаст мощный импульс углублению взаимовыгодного политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на поступательную динамику в диалоге Казахстана с Малайзией - надежным партнером в Азиатско-тихоокеанском регионе.

- Нам необходимо уделить внимание развитию сотрудничества в таких направлениях, как: высокотехнологичные инфраструктурные и строительные проекты, система исламского банкинга, производство продуктов питания стандарта «халал» и другое. Малайзия является признанным лидером АСЕАН. Казахстан заинтересован в установлении более тесных связей с Ассоциацией, - подчеркнул Президент Казахстана.

Обращаясь к послам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Марокко и Малайзии, Нурсултан Назарбаев выразил надежду на активное содействие в обеспечении участия их стран на высоком уровне в работе Саммита по науке и технологиям ОИС в сентябре этого года в Астане.

Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой.

- ЮАР известен как авторитетный член мирового сообщества, ключевой участник политических и экономических процессов, происходящих на Африканском континенте. Казахстан заинтересован в выводе сотрудничества с ЮАР на высокий уровень взаимодействия. Позитивным примером нашей кооперации служит созданное в 2015 году совместное предприятие «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», - подытожил Президент Казахстана.

Наряду с этим, Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость развития двусторонних отношений с Грузией.

- Мы заинтересованы в дальнейшем продвижении диалога с Тбилиси во всех сферах и на всех уровнях. Уверен, что в ходе предстоящего визита Президента Грузии в Астану мы обсудим широкий спектр вопросов и наметим новые перспективные направления двустороннего взаимодействия, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что рассматривает Монголию в качестве одной из основных дружественных стран в Восточной Азии.

- В последние годы роль и значение Монголии в Азии как важного транзитного государства, торгового партнера и поставщика природных ресурсов заметно возросли. Историческая общность народов, схожие экономические интересы и геополитические вызовы обуславливают необходимость дальнейшего эффективного укрепления казахстанско-монгольского политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, - заключил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что 2017 год является юбилейным для истории дипломатических отношений между Казахстаном и странами, послы которых присутствуют на церемонии.

- Исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений. Уверен, что ваша деятельность в Астане будет нацелена на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между нашими странами, - подытожил Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев, поздравив участников церемонии с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, пожелал им и членам их семей здоровья и успехов, а также приятного пребывания в стране.