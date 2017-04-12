Президент Казахстана изложил задачи и приоритеты в рамках третьей Модернизации

В материале под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства говорит, что Казахстан шагнул в новый исторический период. Так, Президент определил два важнейших процесса - это политическая реформа и экономическая модернизация, к реализации которой уже приступила наша республика. Цель и направление развития определены - это войти в 30-ку развитых стран мира. В двух главах Президент подробно изложил, какие задачи поставлены, что выполнено, а что предстоит сделать. Также он выразил уверенность, что все казахстанцы, в особенности молодежь, поймут всю глубину предложенных инициатив по экономической модернизации и духовному возрождению.