В материале под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства говорит, что Казахстан шагнул в новый исторический период. Так, Президент определил два важнейших процесса - это политическая реформа и экономическая модернизация, к реализации которой уже приступила наша республика. Цель и направление развития определены - это войти в 30-ку развитых стран мира. В двух главах Президент подробно изложил, какие задачи поставлены, что выполнено, а что предстоит сделать. Также он выразил уверенность, что все казахстанцы, в особенности молодежь, поймут всю глубину предложенных инициатив по экономической модернизации и духовному возрождению.
Президент Казахстана изложил задачи и приоритеты в рамках третьей Модернизации
- 12.04.2017 09:33
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Нурсултан Назарбаев изложил задачи и приоритеты в рамках третьей Модернизации страны в своей статье, опубликованной в республиканской газете «Егемен Қазақстан».
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