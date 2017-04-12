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Глава государства призвал принять программу «Туған жер»

  • 12.04.2017 11:45
Глава государства призвал принять программу «Туған жер»

Статья Президента Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» вышла в газете «Егемен Казақстан».

В ней Глава государства уделил особое внимание укреплению единства народа и изменению национального самосознания. Для этого необходимо обратиться к истокам национально-духовного происхождения, подчеркнул Президент. При этом нужно развивать конкурентоспобность и менять жизненные принципы. В ближайшие десятилетия девизом для страны должны стать реализм и прагматизм. Расширение горизонтов национального самосознания, стремление стать образованным - качество, которым обладает казахстанский народ, подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, важно не революционное, а эволюционное развитие республики. Для достижения этих целей Президент обозначил задачи на ближайшие годы. Среди них подготовка кадров по гуманитарным направлениям - специалистов, способных четко определить проблемы настоящего и перспективы на будущее. В ближайшие годы на казахский язык переведут 100 лучших мировых книг. Обучать по ним студентов необходимо начать уже в следующем году, отметил Глава государства. Президент также призвал создать Национальное бюро переводов и принять программу «Туған жер».

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