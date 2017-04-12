В Казахстане к 2025 году делопроизводство, периодика и книги должны выходить на латинице

К 2025 году делопроизводство, периодика и книги должны выходить на латинице. Об этом Глава государства также заявил в своей статье.

Президент поручил Правительству создать график перехода казахского языка на латиницу. До конца года при содействии ученых и согласовании с общественностью необходимо принять единый стандартный вариант алфавита. А со следующего года приступить к составлению учебников для средних школ и подготовке специалистов, которые будут обучать новому алфавиту. Президент подчеркнул, что в период адаптации к изменениям будет применяться кириллица.

Нурсултан Назарбаев также сообщил о реализации плана в области общественных и гуманитарных наук - «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық».