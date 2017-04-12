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Министр обороны проинформировал Президента РК о текущем состоянии Вооруженных сил

  • 12.04.2017 13:53
Министр обороны проинформировал Президента РК о текущем состоянии Вооруженных сил akorda.kz

Главе государства были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных сил страны и реализации поставленных перед армией задач.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.

«Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.

С.Жасузаков проинформировал Главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.

«На сегодняшний день Вооруженные силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс. солдат срочной службы», - доложил министр обороны.  

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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