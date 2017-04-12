Глава государства провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Б.Атамкуловым

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.
Б.Атамкулов проинформировал Президента Казахстана о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».
Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил Главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия – сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.
Источник: akorda.kz