Акорда опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами

Акорда в своем аккаунте в инстаграме опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами.

1994 год. Глава государства принимает участие в торжественной встрече космонавтов Т.Мусабаева, Ю.Маленченко и У.Мербольда, говорится в описании фотографии.

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