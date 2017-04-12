1994 год. Глава государства принимает участие в торжественной встрече космонавтов Т.Мусабаева, Ю.Маленченко и У.Мербольда, говорится в описании фотографии.
Акорда опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами
- 12.04.2017 18:00
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Акорда в своем аккаунте в инстаграме опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами.
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