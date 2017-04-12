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Акорда опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами

  • 12.04.2017 18:00
Акорда опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами

Акорда в своем аккаунте в инстаграме опубликовала архивное фото Президента РК с космонавтами.

1994 год. Глава государства принимает участие в торжественной встрече космонавтов Т.Мусабаева, Ю.Маленченко и У.Мербольда, говорится в описании фотографии. 

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