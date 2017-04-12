Опубликована программная статья Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

И тем проще пройти эти испытания тем, кто предыдущие годы созидал, строил, гармонично развивался, не допустив дрязг и раздоров. Одной из таких стран в мире называют Казахстан. Нашу республику позиционируют и как гарант безопасности в Центральной Азии, и как надежного партнера для ведения совместных бизнес-проектов, особенно отмечая политическую стабильность в стране, отсутствие даже намеков на межнациональные распри.

Отдельно говорят и о верности выбранной стратегии – «сначала экономика - потом политика». Конкретные, осязаемые результаты ее реализации сегодня может видеть каждый житель или гость страны - в республике строят дороги, жилые дома, предприятия и социальные объекты. За экономическими успехами, впрочем, не забыли и о духовности - важной составляющей существования любого социума. Сегодня в печати опубликована статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В ней-то и отражены мысли о том, как обществу сделать шаг в будущее - стать ближе к созданию еще более сплоченной единой нации сильных и ответственных людей.

Айгуль Адилова, корреспондент

- Как и любая страна сегодня, Казахстан соответствует новым реалиям, находя ответы на новые угрозы. Мировые тенденции меняют мироздание, расклад сил то и дело меняется. Задача обновляться сегодня стоит перед всеми государствами планеты. Непростой период. Своего рода смена эпох и у Казахстана появилась историческая возможность выйти на совершенно новый уровень развития.

Из программной статьи Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Время никого не ждет, и модернизация это тоже, как и сама история, бесконечно продолжающийся процесс. Я верю, что все казахстанцы, особенно молодежь, поймут значение предложений, касающихся модернизации. Главный принцип это внутреннее желание и готовность к изменениям. Чтобы жить, надо уметь меняться. Те, кто этого не понимает и не принимает, обречены оказаться под пылью истории.

Благодаря новым технологиям уже расстояния и время становятся категориями относительными. Но в гонке технологий важно не забыть о духовных скрепах, помнить прошлое, чтобы не остаться без будущего. Соблюсти такой баланс и не нарушить его в противостоянии с вызовами современности в состоянии только высокообразованные люди, получившие разносторонние знания, способные уверенно ими апеллировать.

Из программной статьи Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Мы создаем меритократическое общество, в котором успех всего общества зависит от результатов способностей и заслуг каждого его индивида. Эта система не терпит коррупции и блата. Я это говорю не для того, чтобы оценивать наши положительные и отрицательные качества. Я хочу, чтобы казахстанцы поняли два незыблемых правила. Первое, если не будет сохранен национальный код, национальная культура, не будет никаких преобразований, никаких модернизаций. Второе, для того, чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от качеств и привычек, которые препятствуют продвижению.

Важно понимать, что духовное возрождение республики началось не сегодня. Все время независимости в стране велась кропотливая работа, благодаря которой и состоялись казахстанское государство и казахстанская нация. Но впереди еще ждет масштабная работа.

Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель председателя партии «Нұр Отан»

- Это очень глубокий по содержания и масштабнейший по своему охвату серьезный программный документ. Его реализация выведет нашу нацию, духовность нашей нации на совершенно качественно новый уровень. И он адресован прежде всего вам, поколению независимости.

Буркитбай Аяган, директор института истории государства комитета науки МОН РК

- Президент в свое время говорил, что сначала экономика, потом, значит, надстроечная часть. Настало время, когда Глава государства в открытую обращается в своей статье к казахстанцам, о необходимости мер духовного обновления общества и главное - это создание казахстанцев с новым мышлением, при этом не отказываясь от старых парадигм, от ценностей казахстанского общества и вообще народа Казахстана. Но в то же время я думаю, что главная стратегическая задача, которую высказал Глава государства - это создание современной, дееспособной, конкурентоспособной нации. Слово «нация» в позитивном плане. Не как именно казахская этническая общность, а вообще народ Казахстана.

Казахстан всегда ставил перед собой амбициозные, но реальные цели и всегда этих целей достигал. Следующая задача - войти в тридцатку развитых стран мира. Президент подчеркивает, что сегодня добиться успеха можно лишь повышая, конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей.

Из программной статьи Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

В будущем успех страны будет определяться не ее природными богатствами, а конкурентоспособностью населяющих ее людей. Поэтому каждый казахстанец должен обладать качествами, которые помогут сделать нашу нацию в 21-м веке еще более сильной. Такие факторы, к примеру, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, широкий кругозор в скором времени станут определяющими. В ближайшие десять лет наш образ жизни работа, быт, отдых, жилье, человеческие взаимоотношения - все это претерпит значительные изменения. Мы должны быть готовы и к этому. Поэтому следует быть открытыми, перенимать лучшее от других. Это и есть ключ к успеху.

Сейчас каждому важно понимать: успех возможен только в том случае, если каждый же будет осознавать свою значимость и значимость поступков для истории.

Ерлан Сыдыков, ректор ЕНУ им. Л. Гумилева

- Мы многого достигли. Сейчас стоит задача войти в 30-ку развитых стран мира. Для этого нужно умножать духовное богатство. Наша экономика сильная, но этого недостаточно. Президент призывает нас сохранить историческое сознание. Мы создали это государство. Каждый должен вносить вклад в его дальнейшее развитие.

В статье Президент подчеркивает, важно всячески поддерживать специалистов, государственных служащих, представителей интеллигенции и молодежи, которые переехав в другое место, не забывают родную землю и хотят о ней заботиться. Местная власть должна продумать эту программу и приступить к реализации.

Бектас Бекназаров, депутат Сената Парламента РК

- Мы наблюдаем, как в последнее время наши национальные достояния отошли в сторону. Общество стало брать пример с чуждых нам ценностей. И это необходимо менять сегодня.

Кроме этого, Президент считает необходимым «закрепить в сознании народа такое понятие как «общенациональные священные места». Для этого в стране будет реализовываться проект «Священные и духовные ценности Казахстана» или «География святых земель Казахстана».

Из программной статьи Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Если мы на мировой арене хотим быть независимой и ни на кого не похожей нацией, нам необходимо начать реализацию проекта «Казахстанская культура в современном мире». Мир должен узнать нас не только через черное золото или важные внешнеполитические инициативы, а также через культурные достижения.

А рассказать о них миру и станет возможным после перехода на латинскую письменность. К этому страна шла с момента приобретения независимости. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл, отмечает Нурсултан Назарбаев. В первую очередь это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом в 21 веке. Депутат Азат Перуашев на своем личном примере объяснил, что этот переход не должен быть болезненным. На то, чтобы понять и с легкостью прочитать старинные письма своей семьи, ему понадобилось всего два дня.

Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК

- Я вдруг обнаружил, что легко спокойно без напряжения читаю и воспринимаю этот текст на латинском языке, на казахском языке латинскими буквами. Поэтому в этом вопросе не вижу никаких проблем. Вопрос не в том, какими буквами мы пишем, вопрос в том, что мы пишем, что мы вкладываем в эти слова.

Уже к завершению этого года Президент поручил принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики. А уже в следующем начнется подготовка учебников на латинице. И здесь важно понимать, в стратегической перспективе переход на латиницу для страны - это шаг, который отвечает национальным интересам государства. Предлагает Президент и начать реализацию проекта «100 новых имен Казахстана», чтобы национальной гордостью страны были не только батыры, поэты-сказители и мудрецы старины, но и люди, добившиеся успеха во время независимом Казахстане.

Надир Надиров вице-президент национальной инженерной академии РК

- Это стратегия развития нашего общества, нашего государства. Какой будет молодежь и в чьи руки мы передадим эстафету развития, эстафету цивилизаций, таким и будет наше будущее. Это обращено именно к будущему нашего общества. И я считаю, что это обращение Президента это стратегия.

Один из ключевых тезисов Главы государства заключен в сохранении и осознании глубины истории и культуры. Будут разработаны новые технологии, сделаны открытия, но духовные ценности и фундаментальные знания, базис останутся неизменными, придавая народу Казахстана все новые силы для новых свершений и побед.

Автор: Айгуль Адилова