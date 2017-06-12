Глава МИД РК встретился с генсеком ОБСЕ и Министром нацэкономики Венгрии

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел двусторонние встречи на полях Министерской конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики», проходящей в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Во время встречи с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньером К. Абдрахманов подчеркнул готовность Казахстана продолжать конструктивный диалог по всему комплексу вопросов повестки дня ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями по проблемам диалога о европейской безопасности, работе полевых миссий ОБСЕ, борьбы с экстремизмом и радикализацией, управления водными ресурсами в Центральной Азии, а также перспективам взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. Подчеркнута важность дальнейшего укрепления евразийского измерения ОБСЕ.

Л.Заньер поздравил Казахстан с успешной организацией Международной выставки «ЭКСПО-2017». 15-16 июня в рамках выставки состоится вторая подготовительная встреча Экономико-экологического форума ОБСЕ с участием более 130 представителей дипломатических и экспертных кругов государств Организации.

На встрече с Министром национальной экономики Венгрии Михаем Варга была отмечена важность эффективного использования потенциала межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и делового совета. Значительным потенциалом обладает Казахстанско-венгерский сельскохозяйственный фонд прямых инвестиций.

М.Варга подчеркнул особую роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в укреплении казахстанско-венгерских отношений на протяжении 25 лет с момента их установления. Министр убежден, что открытый на днях прямой авиарейс Будапешт-Астана будет способствовать дальнейшему расширению деловых и гуманитарных контактов.

Собеседники обсудили перспективы участия Казахстана и Венгрии в проекте «Один пояс, один путь». Венгерский политик также предложил рассмотреть идею налаживания диалога между Центральной Азией и Вышеградской группой.

Источник: mfa.kz