Президенты Казахстана и Татарстана обсудили вопросы экономического сотрудничества

Главы государств обсудили вопросы культурного и экономического сотрудничества между Астаной и Казанью. Президент Казахстана поздравил коллегу с Днём России и отметил дружественные отношения, сложившиеся между народами. Обсудили президенты и строительство дороги «Западный Китай - Западная Европа», а также пути повышения транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Татарстана.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Сегодня день России, я поздравляю вас. И в этот день происходит ваш визит сюда. Как с Россией, так и с Татарстаном у нас очень теплые отношения. Казахи и татары очень близки по истории, культуре, языку и обычаям. С Татарстаном у нас очень хорошие экономические контакты налажены, вы знаете это. Ну и другие культурные отношения, экономические связи, по нефтехимии нам продолжать надо. ШОС провели. 8 глав государств теперь там. 17 глав государств участвовали в день открытия ЭКСПО. Мы 3,5 года всё это сооружали и сделали большое дело. Всё это будет использоваться в дальнейшем, ничего не будет стоять. Шар останется как музей.

- Он очень красивый.

- Там 8 этажей и каждый посвящён одному виду энергии.

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан:

- Там такие технологии, там такие решения. Там заходишь - планетарий, там заходишь - солнце. Там космос. Добыча урана. Я говорю, ладно, подождите, мы тут походим. Не могу не выразить слова восхищения. Очень качественно, очень красиво. Много ездим, смотрим, тоже выставочный комплекс строим, но такого не видели, то, что вы сделали. И самое главное, этот шар, оттуда уйти невозможно, настолько там интересно. Поздравляем. Ну и тема «энергетика, энергия» очень впечатляет, очень красиво.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и пригласил Президента посетить страну.