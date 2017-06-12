Сенат принял поправки в законы «О дорожном движении» и «О прокуратуре»

Водители в случае остановки их сотрудниками полиции получили полное право вести фото и видеосъемку, а пассажиры смогут покинуть салон машины без разрешения автоинспектора.

Теперь это прописано в новой редакции закона о дорожном движении, который сегодня приняли в Сенате. Наряду с расширением прав автолюбителей повышена и их ответственность за поведение на дороге. Срок лишения водительских прав за пьянство за рулем увеличен на три года. Это единая норма, которая касается и тех лиц, кто откажется от медосвидетельствования.

И сегодня же в рамках Конституционной реформы сенаторы приняли закон «О прокуратуре», ограничивающий полномочия надзорного органа. К примеру, отныне прокуроры лишаются функции внесения протестов на законы, а также на не вступившие в силу решения судов. Понятие «общий надзор» также исключается из практики.

Дулат Куставлетов, депутат Сената Парламента РК:

- Сокращаются их функции, естественно, сокращается поле их деятельности. Это раз. Во-вторых - они концентрируются на определенных направлениях. Это четко определено в законе. Поэтому практика покажет. Прокуратура должна работать совсем в новом формате, в новых условиях.