Глава государства провел встречу с Президентом Грузии

Глава государства, поприветствовав Президента Грузии, отметил, что его визит проходит на фоне знаменательных событий – 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и началом работы международной выставки «ЭКСПО-2017».

- Мы благодарны за Ваш визит и участие Грузии в выставке. Наши отношения всегда были хорошими, наши страны в первые годы независимости оказывали друг другу всестороннюю помощь, а Казахстан является одним из основных инвесторов Вашей экономики. Я не вижу никаких препятствий для дальнейшего улучшения двусторонних отношений и Ваш приезд очень важен в этом плане, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Грузии отметил, что посещение Казахстана является его давним желанием, учитывая интересную динамику развития страны.

- Сейчас я воочию наблюдаю, что Вы и Ваш народ сделали за эти очень трудные годы. Грузинский народ благодарен и ценит оказываемую поддержку от республики и от Вас лично. Очень значимым считаю возможность участия Грузии в выставке «ЭКСПО-2017», где мы можем показать достижения нашей экономики и поддержать наши традиционные добрососедские связи, - сказал Г.Маргвелашвили.

Также Президент Грузии подчеркнул, что Грузия активно участвует в концепции сотрудничества экономик и создает условия для развития диалога и общения между народами.

- Я знаю, что Вы в этом направлении ведете огромную работу, и именно в этом векторе развивались наши страны с момента обретения независимости, - резюмировал Г.Маргвелашвили.

В завершение Президент Грузии выразил большую благодарность Нурсултану Назарбаеву за многолетнюю поддержку и поделился приятным впечатлением от пребывания в Астане.

Источник: Акорда