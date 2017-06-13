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Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить соблюдение трудовых прав казахстанцев

  • 13.06.2017 13:04
Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить соблюдение трудовых прав казахстанцев Фото: primeminister.kz

На заседании Правительства, на котором рассмотрены меры по защите трудовых прав работников, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по снижению уровня травматизма на рабочих местах и соблюдению трудовых прав казахстанцев.

В ходе заседания выступили председатель Федерации профсоюзов РК А. Кусаинов, генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Р. Измуханбет, акимы Мангистауской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областей Ж. Туймебаев, Е. Тугжанов и Б. Бакауов.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил акимам на постоянной основе вести мониторинг ситуации на рынке труда в рамках Карты трудовых рисков. В каждом регионе Казахстана необходимо иметь прогнозы по высвобождению работников, причем в них должно учитываться не только число высвобождаемых, но и предполагаемые места трудоустройства. Также необходимо провести работу по недопущению задержек при выплате заработной платы. 

Источник: primeminister.kz
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