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Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов

  • 13.06.2017 15:20
Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов

Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы», направленный на совершенствование системы обеспечения обороны и воинской службы, гарантий социальной и правовой защиты военнослужащих;

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года»;

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года».

 
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