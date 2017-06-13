Состоялся брифинг для СМИ с участием Президентов Казахстана и Грузии

Выступая перед представителями средств массовой информации, Нурсултан Назарбаев отметил сложившиеся добрые и стабильные отношения между Казахстаном и Грузией.

- Мы рады этой встрече. Визит Президента Грузии связан с открытием всемирной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», в рамках которой состоится открытие грузинского павильона. Сегодняшние отношения между Казахстаном и Грузией остаются стабильными. Мы никогда не прерывали наше исторически слаженное, доброе сотрудничество, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана рассказал, что в ходе переговоров по широкому кругу вопросов рассматривались возможности выстраивания эффективного взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

- Сейчас есть возможность сделать Грузию, как и Казахстан, транзитным государством и обеспечить выход в Европу через Черное море. Кроме того, есть и транспортные коридоры газа и нефти, которые также проходят через Грузию. В связи с этим мы говорили о возможностях Батумского нефтяного терминала и порта, принадлежащих казахстанским компаниям, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что данный путь станет выгодным для всех заинтересованных стран и позволит повысить транзитный потенциал Казахстана. Также Президент Казахстана подчеркнул необходимость взаимовыгодного торгового сотрудничества и выразил намерение продолжить отношения в этом направлении.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о договоренностях, достигнутых в гуманитарной и образовательной сферах.

- Наши культурно-гуманитарные отношения всегда были на высоком уровне. Их необходимо продолжать. Мы говорили о возможности налаживания обмена студентами между нашими университетами для того, чтобы молодежь продолжала традиции и развивала наши отношения. Я верю, что визит Президента Грузии в Казахстан придаст импульс взаимодействию наших правительств для решения важных вопросов двусторонних отношений, - сказал Президент Казахстана.

В завершение выступления Глава государства еще раз поблагодарил Г.Маргвелашвили за визит и пожелал успехов всему грузинскому народу.

В свою очередь, Президент Грузии, поблагодарив Нурсултана Назарбаева за оказанный теплый прием, выразил уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и пригласил Президента Казахстана посетить Грузию.

Источник: Акорда