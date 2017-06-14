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Развитие транзитного потенциала Казахстана обсудили Бакытжан Сагинтаев и вице-президент Всемирного банка

  • 14.06.2017 12:20
Развитие транзитного потенциала Казахстана обсудили Бакытжан Сагинтаев и вице-президент Всемирного банка Фото: primeminister.kz

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

В ходе встречи обсуждены вопросы внедрения в Казахстане новой модели экономики в рамках послания Главы государства Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов в сфере либерализации экономики, развития бизнес-среды и аграрного сектора, повышения производительности труда, модернизации систем образования и здравоохранения сквозь призму экономического эффекта от каждого проекта.

Вместе с тем Б. Сагинтаев и С. Мюллер обсудили инфраструктурные проекты, запланированные на 2018 год, а также планы по сотрудничеству на 2020-2022 годы.

Особое внимание было уделено вопросу транзитного потенциала страны. С. Мюллер акцентировал внимание на выгодности географического положения Казахстана и отметил, что повышение транзитной пропускной способности страны повлияет на сферу услуг, продвижение казахстанских товаров и создание новых рабочих мест. 

Источник: primeminister.kz

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