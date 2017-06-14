Премьер-министр РК встретился с вице-президентом Азиатского банка развития - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Премьер-министр РК встретился с вице-президентом Азиатского банка развития

  • 14.06.2017 15:40
Премьер-министр РК встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Фото: primeminister.kz

В Үкімет үйі состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева с вице-президентом Азиатского банка развития Венчаем Жангом.

Ключевой темой обсуждения стал проект новой Страновой стратегии партнерства Азиатского банка развития для Казахстана на 2017-2021 годы.

В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления проекта стратегии, среди которых укрепление финансового сектора, повышение конкурентоспособности и продолжение диверсификации экономики в целях поддержания устойчивого роста и создания новых рабочих мест, поддержание инвестиций в инфраструктуру, развитие предпринимательства и привлечение частного капитала как одного из драйверов экономического роста.

Вместе с тем были обсуждены вопросы дерегулирования системы здравоохранения, развития сельских территорий, изменения климата, а также сотрудничества в области туризма и энергетики.

Вице-президент Азиатского банка развития В. Жанг отметил, что в завершение выставки ЭКСПО-2017, в сентябре т.г., в городе Алматы планируется открытие регионального центра знаний, на базе которого будут проводиться исследования, а также оказываться содействие в развитии институционального потенциала в Казахстане. 

Источник: primeminister.kz 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Развитие транзитного потенциала Казахстана обсудили Бакытжан Сагинтаев и вице-президент Всемирного банка Развитие транзитного потенциала Казахстана обсудили Бакытжан Сагинтаев и вице-президент Всемирного банка
В Правительстве рассмотрены меры по искоренению коррупции в госорганах В Правительстве рассмотрены меры по искоренению коррупции в госорганах
Казахстан вошел в топ-30 мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда Казахстан вошел в топ-30 мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.