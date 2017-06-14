Премьер-министр РК встретился с вице-президентом Азиатского банка развития

Ключевой темой обсуждения стал проект новой Страновой стратегии партнерства Азиатского банка развития для Казахстана на 2017-2021 годы.

В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления проекта стратегии, среди которых укрепление финансового сектора, повышение конкурентоспособности и продолжение диверсификации экономики в целях поддержания устойчивого роста и создания новых рабочих мест, поддержание инвестиций в инфраструктуру, развитие предпринимательства и привлечение частного капитала как одного из драйверов экономического роста.

Вместе с тем были обсуждены вопросы дерегулирования системы здравоохранения, развития сельских территорий, изменения климата, а также сотрудничества в области туризма и энергетики.

Вице-президент Азиатского банка развития В. Жанг отметил, что в завершение выставки ЭКСПО-2017, в сентябре т.г., в городе Алматы планируется открытие регионального центра знаний, на базе которого будут проводиться исследования, а также оказываться содействие в развитии институционального потенциала в Казахстане.

Источник: primeminister.kz