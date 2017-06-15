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Глава государства провел встречу с К.Масимовым и К.Касымовым

  • 15.06.2017 14:27
Глава государства провел встречу с К.Масимовым и К.Касымовым

В Акорде состоялась встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым и министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, сообщает официальный сайт Акорда.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране по итогам пяти месяцев 2017 года.

Нурсултан Назарбаев, отметив результаты проводимых правоохранительными органами мероприятий, подчеркнул необходимость продолжения качественной работы по обеспечению безопасности граждан.

- В целом улучшается обстановка. Преступность сократилась на 16 процентов. Поднимается уровень раскрываемости с 60 до 70,2 процентов. Амнистия была применена к 26 тысячам  человек, из которых 1200 было освобождено из мест лишения свободы, - сказал Президент Казахстана.

Министр внутренних дел также доложил о принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в Астане в период проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и рассказал о результатах осуществляемых реформ в органах внутренних дел.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов за эффективное обеспечение безопасности церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

- Хочу объявить благодарность всей полицейской службе страны, Комитету национальной безопасности, Службе внешней разведки «Сырбар» и другим органам, которые обеспечивали безопасность на церемонии открытия «ЭКСПО-2017» с участием большого количества глав государств и других гостей. Мы провели открытие организовано, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства высоко оценил работу всех служб, отметив особую сложность организации безопасности подобных мероприятий.

- В Астану были прикомандированы люди из областей. Все офицеры стояли на своем посту. Каждый занимался своим делом. Все было обеспечено на хорошем профессиональном уровне, - сказал Президент Казахстана.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

 
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