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Главой государства подписан ряд законов

  • 15.06.2017 16:20
Главой государства подписан ряд законов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии». 

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира», направленный на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного и животного мира.

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